Thomas Börlin in den Gemeinderat

Ein keineswegs unbekannter Zeininger bewirbt sich als Gemeinderat. Thomas Börlin. Ein Typ mit Ecken und Kanten. Daher auch fassbar. Er ist offen und ehrlich, daher auch kritikfähig. Er ist genau der Richtige, den Zeiningen in der jetzigen Situation braucht. Als Handwerker und Unternehmer weiss er, dass man, um eine Schraube anzuziehen, nach rechts drehen muss. Aber er besitzt die Kunst, die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung vom Wünschbaren zum Machbaren zu unterscheiden. Als selbständiger Geschäftsführer weiss er auch, wo das Geld herkommt. Und dass es zuerst verdient werden muss, bevor es ausgegeben werden kann. Darum ist Thomas Börlin genau der Richtige, welchen wir in unserem Dorf brauchen. Sein Anliegen ist das Wohl des Steuerzahlers. Seine Aufgabe muss sein, für die finanzielle Sicherheit im Dorf zu sorgen. Mit der jetzigen Besatzung im Gemeinderat ergibt sich das ideale Team, welches die vergangenen Eskapaden nicht mehr wiederholt. Und dazu wählen wir noch als Gemeindepräsident – Alexander Kohler. Mit ihm – und den weiteren Gewählten – ergibt sich ein Gemeinderat, den Zeiningen nötig hat, um die Stabilität für die Dorfbevölkerung zu gewähren. Thomas Börlin ist Garant dafür.

WERNI MEIER, ZEININGEN