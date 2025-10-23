Thilo Behrendt neuer Institutionsleiter des Stift Olsberg

Mit Thilo Behrendt hat die Stiftung Kinderheim Brugg für das Stift Olsberg eine erfahrene erfahrene und fachlich ausgewiesene Führungspersönlichkeit gewonnen. Er übernahm die Leitung der Institution per 15. Oktober und ist zugleich Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung. Thilo Behrendt verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im sozialpädagogischen Arbeitsfeld und im Bildungsbereich. Nach seiner Ausbildung zum Sozialpädagogen FH an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) war er in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig – zuletzt während 14 Jahren als Institutionsleiter der Schule Horbach, einer sonderpädagogischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Darüber hinaus war er als Supervisor und Coach tätig und verfügt über vertiefte Weiterbildungen in Führung, Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement. Thilo Behrendt ist in Rendsburg (D) aufgewachsen und lebt seit 1987 in der Schweiz. Er ist Schweizer Staatsbürger, Vater von zwei Kindern und wohnt mit seiner Partnerin am Zürichsee. «Wir freuen uns sehr, mit Thilo Behrendt eine so erfahrene Fach- und Führungsperson für das Stift Olsberg gewonnen zu haben. Ich bin überzeugt, dass er die Institution mit Weitsicht und Engagement weiterentwickeln wird», sagt Daniel Wölfle, Geschäftsleiter der Stiftung Kinderheim Brugg. (mgt)