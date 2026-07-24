Thermoclima übernimmt Allco Allenspach AG

Die TCA Thermoclima AG mit Sitz in St. Gallen hat per Ende Juni sämtliche Aktien der in Zeiningen beheimateten Allco Allenspach AG übernommen. Das Fricktaler Familienunternehmen ist seit der Gründung im Jahre 1995 bekannt für innovative Heizideen.

Die TCA Thermoclima AG mit Sitz in St. Gallen hat per Ende Juni sämtliche Aktien der in Zeiningen beheimateten Allco Allenspach AG übernommen. Das Fricktaler Familienunternehmen ist seit der Gründung im Jahre 1995 bekannt für innovative Heizideen.

Beschäftigt werden 12 Mitarbeiter, die spezialisiert sind auf die Herstellung von Bodenkonvektoren, Abdeckgittern und Heizelementen. Das Unternehmen wird unter der bisherigen Leitung weitergeführt. Gemeinsam wollen die beiden Schweizer Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln und ihr Angebot im Schweizer Markt weiterentwickeln. Mit der Übernahme investiert TCA gezielt in den Ausbau ihrer Aktivitäten innerhalb der Heizungs-, Kälte- und Klimabranche, heisst es in der Mitteilung. TCA bietet Lösungen rund um Klimaanlagen, Wärmepumpen, Kaltwassersysteme und Gewerbekälte an.

Die Allco Allenspach AG ist auf die Beratung, Planung und Herstellung von Bodenkonvektoren, Abdeckgittern, Kühl- und Heizelementen spezialisiert. Hansjörg A. Allenspach bleibt Geschäftsführer und für die operative Leitung verantwortlich. Alle zwölf Mitarbeitenden der Allco Allenspach AG werden weiterbeschäftigt. Die TCA mit Sitz in St. Gallen ist seit über 50 Jahren im Schweizer Markt tätig. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für das Kühlen, Heizen und Lüften. Zum A ngebot gehören Klimaanlagen, Wärmepumpen, Kaltwassersysteme und Gewerbekälte.

(mgt/nfz)