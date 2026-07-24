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Thermoclima übernimmt Allco Allenspach AG

  24.07.2026 Zeiningen
Rolf Fankhauser (links), der Inhaber von TCA Thermoclima AG und Hansjörg Allenspach, Geschäftsführer von Allco Allenspach, wollen in Zukunft eng zusammenarbeiten. Foto: zVg
Rolf Fankhauser (links), der Inhaber von TCA Thermoclima AG und Hansjörg Allenspach, Geschäftsführer von Allco Allenspach, wollen in Zukunft eng zusammenarbeiten. Foto: zVg

Die TCA Thermoclima AG mit Sitz in St. Gallen hat per Ende Juni sämtliche Aktien der in Zeiningen beheimateten Allco Allenspach AG übernommen. Das Fricktaler Familienunternehmen ist seit der Gründung im Jahre 1995 bekannt für innovative Heizideen.

Beschäftigt werden 12 Mitarbeiter, ...

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