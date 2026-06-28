Töff knallt in Auto

Am Samstagmittag kam es in Brunegg auf der A1, Fahrbahn Richtung Zürich, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorradlenker und einem PW. Beide Fahrzeuge weisen beträchtliche Schäden auf, der Motorradlenker musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital überführt werden.

Der 28-jährige portugiesische Motorradlenker aus der Region Zürich fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn Richtung Zürich. Der Verkehr lief zu diesem Zeitpunkt in einem stockenden Kolonnenverkehr. Mehr oder weniger ungebremst fuhr der Motorradlenker unvermittelt auf das Heck des vor ihm fahrenden PW's. Durch den heftigen Aufprall wurde das Motorrad komplett zerstört. Ebenso stark beschädigt ist das Heck des vor ihm fahrenden Personenwagen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte bei rund 40'000 Franken zu liegen kommen. Der Motorradlenker erlitt mittelschwere Verletzungen und musste in Spitalpflege verbracht werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste ein Teil der Fahrbahn für rund anderthalb Stunden abgesperrt werden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der unfallverursachende Motorradlenker wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.