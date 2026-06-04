Tempo 30 in Quartieren macht den Unterschied!

Tempo 30 in Quartieren ist kein Hindernis für die motorisierte Mobilität, sondern ein Gewinn für mehr Sicherheit. Es dient als einfache Verkehrsmassnahme, um die Sicherheit von Menschen aller Altersklassen in Quartieren zu erhöhen. Auch die Motor-Lärm-Emissionen werden dadurch gesenkt für mehr Ruhe in der Nacht. Dort, wo Quartierstrassen zum Lebensraum gehören, zählt jeder Meter Bremsweg. Daher macht Tempo 30 den Unterschied! Eigentlich sollte die Tatsache, dass bei tieferen Geschwin- digkeiten das Risiko einer schweren Verletzung deutlich sinkt, allen klar sein, und dass ein Leben mehr wert ist als ein paar kaum spürbare Sekunden schnelleres Autofahren, liegt doch auf der Hand. Tempo 30 macht aus Durchgangsachsen Lebensräume mit mehr Sicherheit, ohne den motorisierten Verkehr auszuschliessen. Denn bei Tempo 30 geht es de facto darum, Mobilität UND Schutz für schwächere Verkehrsteilnehmende auszubalancieren.

CLAUDE CHAUTEMS, MÖHLIN