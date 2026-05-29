Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tempo 30 in Möhlin – braucht es das wirklich?

  29.05.2026 Leserbriefe

Am 14. Juni stimmt Möhlin über die flächendeckende Einführung von Tempo 30 ab. Der GMU-Vorstand stellt dabei eine zentrale Frage: Braucht es diese Massnahme in Möhlin überhaupt? Ich setze mich gemeinsam mit dem gesamten Vorstand sowie mit Daniel Leutenegger, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote