Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tempo 30 in Kaisten: Sicherheit und Aufenthaltsqualität im Siedlungsgebiet

  11.12.2025 Leserbriefe

Die Kaister Wintergmeind 2025 mit dem Budget 2026 ist Geschichte und die flächendeckende Einführung von Tempo 30 hat bei der Wohnbevölkerung an der Urne keine Mehrheit gefunden. Wie der Presse im Nachgang zur Tempo 30-Abstimmung zu entnehmen ist, will der Gemeinderat in den ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote