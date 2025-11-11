Tempo 30 in Kaisten macht Sinn

Die Broschüre zur Abstimmung vom 30. November ist bekannt. Dieser Bericht dokumentiert eingehend mit Begründungen und Fakten: «Tempo 30 bringt mehr Vorteile als Nachteile.» Der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer ist unmissverständlich erwiesen.

Die Gegner der Tempodrosselung um Oliver Strebel behaupten, dass dies eine massive Einschränkung und unnötige Bevormundung sei. Auf den aufgestellten Plakaten an Dorfeingängen heisst es «zu teuer nicht nötig». Die Aufstellung der Plakate an Dorfeingängen ist keine Heldentat, sondern ein Schlag gegen die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Die Kaister Stimmbürgerschaft ist mündig genug, mit gesundem Menschenverstand am 30. November in einer demokratischen Abstimmung zu Tempo 30 in Kaisten mit einem Ja oder einem Nein zu stimmen. Was wir in Kaisten nicht brauchen, sind Falschbehauptungen, Halbwahrheiten und Schlagwörterpolitik.

ANTON SCHNETZLER, KAISTEN