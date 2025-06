Tempo 30 in Kaisten

Reaktion auf den Leserbrief von Oliver Strebel, «Strassen in Kaisten sind sicher», vom 5. Juni.

Im Jahre 2024 hat der Kaister Gemeinderat eine Umfrage betreffend Tempo-30-Zonen durchgeführt. Laut den Umfrageergebnissen befürworten knapp dreiviertel aller Teilnehmenden Tempo-30-Zonen als sinnvolle Massnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Auch wenn sich bislang wenige Unfälle ereignet haben, geht es darum, im Sinne der Prävention Unfälle und vor allem schwerwiegende Unfälle zu verhindern. Auch wenn der Leserbriefschreiber einige Gleichgesinnte um sich gescharrt hat, berechtigt ihn das nicht, von «ein Grossteil – vor allem die Alteingesessenen in Oberkaisten – ist nach wie vor gegen die 30er-Zonen. Wir wollen und brauchen das nicht in Oberkaisten» zu schreiben. Mit diesen Worten hat Oliver Strebel ohne Wenn und Aber die demokratischen Spielregeln missachtet und grob verletzt. Eine aussagekräftige Beweislage wäre, wenn alle Oberkaister Stimmberechtigte in einer Meinungsumfrage Stellung bezogen hätten. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hätten Familien mit Kindern dem Wunschbegehren von Oliver Strebel nicht zugestimmt. Im Ortsteil Ittenthal werden Unterschriften für Tempo 30 gesammelt. In Zeihen wurde dem Gemeinderat ein Antrag eingereicht für die Durchführung einer offiziellen Bevölkerungsumfrage. Ziel ist es, konkrete Meinungen und Bedürfnisse zu Themen wie Lärmreduktion, Schulwegsicherheit und Tempo-30-Zonen zu erheben.

Am 15. Juni findet der slowUp statt. Ich empfehle allen, die den Sonntag geniessen und sich für einmal ohne Autoverkehr frei bewegen können, auf der Hauptstrasse durch Murg und Bad Säckingen die Verkehrstafeln «Lärmschutz 30» zu beachten. Die Zeit ist reif für ein Umdenken zugunsten der schwächeren Verkehrsteilnehmenden. Sehr gerne hoffe ich, dass die Kaister Stimmbevölkerung Herz, Mitgefühl und Respekt für schwächere Mitmenschen beweist und damit an der Gemeindeversammlung dem Grundsatzentscheid zum Thema 30er-Zonen klar zustimmt. Nach meiner Sicht ist das Autofahren auch eine Charaktersache.

ANTON SCHNETZLER, KAISTEN