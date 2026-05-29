Tempo 30 in Herznach?

In Herznach-Ueken gab es an der Gemeindeversammlung im November 2025 ein Ja zum Verpflichtungskredit in der Höhe von 90 000 Franken für die f lächendeckende Einführung von Tempo 30. Weil nach der Versammlung das fakultative Referendum erfolgreich ergriffen wurde, kommt es am ...

In Herznach-Ueken gab es an der Gemeindeversammlung im November 2025 ein Ja zum Verpflichtungskredit in der Höhe von 90 000 Franken für die f lächendeckende Einführung von Tempo 30. Weil nach der Versammlung das fakultative Referendum erfolgreich ergriffen wurde, kommt es am Sonntag 14. Juni 2026, zur Urnenabstimmung. Während das anonyme Referendumskomitee unter anderem betont, dass Verkehrserziehung nicht durch Tempo 30 ersetzt werden könne und verantwortungsbewusste Autofahrer das Tempo ohnehin automatisch anpassen, erhoffen sich Befürworter-Familien von einem Ja zu Tempo 30 mehr Sicherheit und Lebensqualität für alle.

Die Befürworter-Familien haben sich zu einer offenen Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen, eine WhatsApp-Gruppe gegründet sowie Auf kleber und Fahnen verteilt. Wie das Referendumskomitee hat auch die IG der Befürworter ein Begleitschreiben zu den Abstimmungsunterlagen verfasst. Um noch mehr Personen zu erreichen, organisieren die Befürworter morgen Samstag, 30. Mai, von 14 bis 17 Uhr ein 30er-Zone-Fest auf dem Schulhausplatz Ueken. (sir)