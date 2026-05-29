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Tempo 30 in Herznach?

  29.05.2026 Herznach-Ueken

In Herznach-Ueken gab es an der Gemeindeversammlung im November 2025 ein Ja zum Verpflichtungskredit in der Höhe von 90 000 Franken für die f lächendeckende Einführung von Tempo 30. Weil nach der Versammlung das fakultative Referendum erfolgreich ergriffen wurde, kommt es am ...

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