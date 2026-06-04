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Tempo 30 in den Quartieren – richtig und sinnvoll

  04.06.2026 Leserbriefe

Letztes Jahr hat der Gemeinderat Möhlin der Gemeindeversammlung eine Vorlage zur Einführung von Tempo 30 in den Quartieren vorgelegt. Diese Vorlage war ausgesprochen zurückhaltend und ausgewogen, indem sie die Hauptverkehrsachsen ausgenommen hat, dies mit Rücksicht auf die ...

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