Tempo 30 für das Gemeinwohl, statt Partikularinteressen

Nachdem die Gemeindeversammlung mit grossem Mehr die Einführung von Tempo 30 in den Quartierstrassen angenommen hatte, haben wir am 14.Juni die Gelegenheit, diesem zukunftsgerichteten Konzept an der Urne zuzustimmen. So wie dies andere Gemeinden mit Erfolg umgesetzt haben. ...

Nachdem die Gemeindeversammlung mit grossem Mehr die Einführung von Tempo 30 in den Quartierstrassen angenommen hatte, haben wir am 14.Juni die Gelegenheit, diesem zukunftsgerichteten Konzept an der Urne zuzustimmen. So wie dies andere Gemeinden mit Erfolg umgesetzt haben. Vorauszuschicken ist, dass eine Umfrage des Gemeinderates im Vorfeld der Gemeindeversammlung eine grosse Zustimmung zu diesem ausgewogenen Konzept ergeben hat. Auch alle Partei - vor stände stimmten diesem Antrag zu. Zusammengefasst sprechen drei Schwerpunkte für das neue Ver- kehrskonzept: die Verkehrssicherheit steht an erster Stelle, weil besonders der Mischverkehr mit Tempo 50 in den Quartierstrassen, oftmals ohne Trottoir, für Kinder sehr gefährlich ist. An zweiter Stelle sind der Lärmschutz und die Lebensqualität hervorzuheben, weshalb an vielen Orten Tempo 30 eingeführt wurde. Drittens führt Tempo 30 in den Quartieren zu berechenbarem Verhalten der Autofahrer und ruhigem zügigem Verkehrsfluss, da die Hauptverkehrsstrassen nach wie vor mit Tempo 50 befahren werden.

Für all diese Argumente finden sich genug wissenschaftliche Grundlagen, welche vom Gewerbeverein Möhlin und Umgebung wie auch dem Fahrlehrer kaum widerlegt werden können. Letzterer hat ja die Aufgabe, Fahrsicherheit und rücksichtsvolles Verhalten im Strassenverkehr zu vermitteln. Gemäss BFU finden 60% aller Verkehrsunfälle innerorts statt. Entscheidend für uns als Verkehrsteilnehmer ist, dass der reine Anhalteweg zwischen Tempo 50 und Tempo 30 mehr als doppelt so lange ist. Dieses reale Risiko gilt es künftig zu beseitigen. Wollen wir in Anbetracht des stetig steigenden Verkehrsaufkommens mit den erwähnten Risiken auf Tempo 30 verzichten? Legen wir deshalb ein JA für Tempo 30 in die Urne.

WOLFGANG UND BEATRICE GROSS, JANNETTE VAN HAERINGEN, MÖHLIN