Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Zählt das neue, unvollständige Testament wirklich?

  05.02.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Mein Vater hinterliess zwei Testamente: Im ersten bin ich als Alleinerbe eingesetzt, im zweiten werde ich nach einem Streit nur noch auf den Pflichtteil gesetzt. Das zweite Testament wurde mit Bleistift, auf Englisch und nur mit «Neujahr 2017» datiert. Ist dieses ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote