Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Wohnungsabgabe ohne Protokoll – Bin ich noch haftbar?

  24.02.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Nach meinem Umzug in eine neue Wohnung habe ich die alte Mietwohnung ohne Protokoll an den Vermieter zurückgegeben. Bei der Rückgabe war der Vermieter vor Ort und meinte, es sei alles in Ordnung. Jetzt – einige Monate ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote