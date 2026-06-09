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Telefonratgeber: Wer zahlt, wenn Teenager sprayen?

  09.06.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Mein 16-jähriger Sohn wurde erwischt, wie er mit einer Spraydose eine Skulptur verunstaltete. Die Reinigung kostet 4200 Franken. Der Eigentümer findet, ich müsse als Vater bezahlen, weil ich «für mein Kind verantwortlich» sei. Stimmt das – ...

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