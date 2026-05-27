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Telefonratgeber: Wenn Waldo gebissen wird

  27.05.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Beim Abendspaziergang mit meinem Dackel Waldo wurden wir bei der Schule plötzlich von einem grossen Hund überrascht. Er griff Waldo an und biss ihn tief ins Bein. Die Tierarztrechnung beträgt mehrere hundert Franken. Der andere Hundehalter meint, er zahle ...

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