Telefonratgeber: Wenn es an der Tür klingelt

  25.11.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Frage: Im Oktober ist meine Freundin bei mir eingezogen und wir haben uns gut eingerichtet. Doch dann tauchte mein Vermieter eines Abends unerwartet auf, war sichtlich aufgebracht und beschwerte sich darüber, dass ich ihn über den Einzug meiner Freundin nicht informiert ...

