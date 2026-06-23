Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Wenn der Vermieter plötzlich mehr Miete will

  23.06.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Mein neuer Job erfordert einen schnellen Umzug. Um nicht monatelang doppelt Miete zu zahlen, habe ich meinem Vermieter einen zahlungsfähigen Nachmieter vorgeschlagen. Dieser war bereit, den bestehenden Mietvertrag mit einer Miete von 1800 Franken zu übernehmen. Als ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote