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Telefonratgeber: Wenn das Gratispäckli plötzlich kostet

  14.07.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Letzten Monat lag ein kleines Päckli im Briefkasten: zwei Fläschchen mit Duft- und Badezusätzen. Ich hielt es für ein Werbegeschenk und freute mich darüber. In den nachfolgenden Tagen habe ich die Produkte bereits benutzt. Zwei Wochen später kam ...

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