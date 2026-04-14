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Telefonratgeber: Was müssen wir auf dem Balkon tolerieren?

  14.04.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Unter uns wohnt ein begeisterter Grilleur. Im Sommer liegt unsere ganze Wohnung im Rauchschild, abends zieht sein Zigarettenrauch durchs gekippte Schlafzimmerfenster. Nun füttert er auch noch Vögel auf dem Balkon. Müssen wir das alles hinnehmen?

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