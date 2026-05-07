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Telefonratgeber: Vom spontanen «Ja» am Telefon – und wann man es bereuen darf

  07.05.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Kurz vor dem Mittag rief mich eine Verkäuferin an und pries mir ein «einzigartiges» Gläserset für 95 Franken an. Überrumpelt sagte ich sofort zu. Jetzt bereue ich den Entscheid und würde den Kauf gerne rückgängig machen. Muss ich ...

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