Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Ungewollte Zusatzarbeiten: Wer zahlt?

  11.11.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Bei meinem Auto mussten die Zündkerzen ersetzt werden. Als ich jedoch die Rechnung prüfte, staunte ich nicht schlecht: Die Garage hatte 115 Franken für Zusatzarbeiten verrechnet – darunter den Ersatz des Ölfilters und das Auffüllen des ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote