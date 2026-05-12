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Telefonratgeber: Tempoüberschreitung mit kaputtem Tacho

  12.05.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Ein Kollege behauptet, Velofahrer würden nicht gebüsst, weil sie keinen Tacho haben und ihre Geschwindigkeit gar nicht kennen. Ich selbst wurde aber ausserorts mit 118 km/h (erlaubt 80 km/h) geblitzt. Mein Tacho war defekt. Habe ich mit einer Einsprache eine ...

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