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Telefonratgeber: Ständig erreichbar – muss ich das wirklich dulden?

  24.03.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Mein Chef verlangt, dass ich auch nach Arbeitsschluss sowie an Feiertagen und Wochenenden jederzeit erreichbar bin. Nun hat er angekündigt, ich müsse mich über Ostern für kleinere Arbeiten bereithalten. Darf er das überhaupt von mir ...

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