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Telefonratgeber: Rasen im Ausland – Folgen daheim?

  07.07.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Ich wurde am letzten Wochenende auf einer deutschen Landstrasse mit 141 km/h angehalten. Erlaubt waren 100 km/h. Die deutsche Polizei sagte, mir drohe ein einmonatiges Fahrverbot. Stimmt es, dass ich in der Schweiz trotzdem weiterfahren darf, weil das Verbot nur für ...

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