Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Motorrad verschenkt – oder doch nicht?

  18.11.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Ich habe meinem damaligen Freund zugesagt, ihm mein altes Motorrad Ende November zu schenken. Leider läuft es zwischen uns inzwischen gar nicht mehr, und wir reden kaum noch miteinander. Nun will ich das Motorrad lieber behalten. Er besteht aber auf der Übergabe und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote