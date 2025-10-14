Immobilien
Telefonratgeber: Mein Nachbar, der Kameramann – Was darf er filmen?

  14.10.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Frage: Mein neuer Nachbar sorgt sich sehr um die Sicherheit seines Eigentums. Deshalb hat er auf seinem Grundstück mehrere Überwachungskameras installiert. Eine davon erfasst jedoch auch unsere Einfahrt – es ist genau zu sehen, wer bei uns ein- und ausgeht. Dieses ...

