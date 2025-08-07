Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Mein Arzt lügt doch nicht!

  07.08.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Ich musste notfallmässig zu meinem Hausarzt. Dieser bestätigte in einem Arztzeugnis meine Arbeitsunfähigkeit. Mein Arbeitgeber will das Arztzeugnis aber nicht akzeptieren. Er verlangt, dass ich zu seinem Vertrauensarzt gehe. Muss ich das wirklich, mein Arzt ist ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote