Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Krankgeschrieben – und ab nach Marseille?

  09.09.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Nach einem Unfall bin ich für drei Wochen krankgeschrieben. Im Gespräch mit meinem Chef habe ich mich verplappert und von einer geplanten einwöchigen Reise nach Marseille erzählt. Nun will er mir diese Woche als Ferienzeit anrechnen. Ist das ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote