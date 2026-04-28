Telefonratgeber: Im Hotel bestohlen

Frage: Auf meiner ausgedehnten Reise durch die Schweiz wurde mir in einem Hotel mein 900 Franken Laptop aus dem Zimmer gestohlen. Am Empfang wurde mir gesagt, das sei «mein Risiko» und das Hotel übernehme nichts. Schliesslich stehe in der Hotelbroschüre, dass ...

Frage: Auf meiner ausgedehnten Reise durch die Schweiz wurde mir in einem Hotel mein 900 Franken Laptop aus dem Zimmer gestohlen. Am Empfang wurde mir gesagt, das sei «mein Risiko» und das Hotel übernehme nichts. Schliesslich stehe in der Hotelbroschüre, dass für Schaden nicht gehaftet werde. Bleibe ich tatsächlich auf diesem Schaden sitzen?

Antwort: Nein, in aller Regel nicht. Nach Schweizer Recht haftet der Hotelier grundsätzlich für Sachen, die der Gast ins Hotel mitbringt – also auch für einen Laptop im Zimmer. Entscheidend ist vor allem der Wert der Sache und ob dem Hotel ein Verschulden nachgewiesen werden kann. Trifft den Hotelier kein Verschulden, ist seine Haftung gesetzlich begrenzt: Er muss nur bis zu einem Maximalbetrag von rund 1000 Franken pro Gast einstehen. Liegt der Schaden – wie bei Ihnen – unter dieser Grenze, hat das Hotel Ihren Verlust grundsätzlich voll zu ersetzen. Nur bei besonderen Umständen, etwa grober Unvorsicht des Gastes, kann die Haftung entfallen. Anders sieht es bei Kostbarkeiten wie sehr teuren Uhren, Schmuck oder grossen Bargeldbeträgen aus. Solche Werte sollten Sie dem Hotel ausdrücklich zur besonderen Aufbewahrung übergeben (zum Beispiel Hotelsafe an der Rezeption). Tun Sie das nicht, ist die Haftung deutlich eingeschränkt. Der Hotelier haftet für diese Gegenstände nur, wenn ihm oder seinem Personal ein Verschulden zur Last fällt. Hinweise wie «Haftung bei Diebstahl ausgeschlossen» in der Hotelbroschüre oder auf dem Check-in-Formular ändern an der gesetzlichen Mindesthaftung nichts. Solche Klauseln sind weitgehend wirkungslos. Oftmals nehmen Gäste Gegenstände (Duschgel, Seife, Badeschlappen etc.) aus dem Hotel als Andenken mit. Hiervon ist jedoch abzuraten. Damit machen sie sich nämlich des Diebstahls strafbar. Allerdings drücken viele Hotels bei kleineren Gegenständen ein Auge zu.

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