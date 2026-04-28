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Telefonratgeber: Im Hotel bestohlen

  28.04.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Auf meiner ausgedehnten Reise durch die Schweiz wurde mir in einem Hotel mein 900 Franken Laptop aus dem Zimmer gestohlen. Am Empfang wurde mir gesagt, das sei «mein Risiko» und das Hotel übernehme nichts. Schliesslich stehe in der Hotelbroschüre, dass ...

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