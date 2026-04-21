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Telefonratgeber: Hausfriedensbruch auf dem Heimweg?

  21.04.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli,Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli,Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Ich wohne in einem Einfamilienhaus in einem dicht bebauten Quartier. Abends parke ich in einer Seitenstrasse und nehme für den Heimweg eine kleine Abkürzung über den Rasen meines Nachbarn. Ich halte Abstand zu seinem Haus und dachte, ihn nicht zu stören. Nun ...

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