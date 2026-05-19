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Telefonratgeber: Getadelt, schikaniert, gemobbt

  19.05.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Seit rund zwei Monaten werde ich von meinem Chef ständig kritisiert und für Fehler verantwortlich gemacht, mit denen ich oft gar nichts zu tun habe. Die unangenehmen Aufgaben landen regelmässig bei mir, meine Kolleginnen und Kollegen bleiben verschont. Ich fühle mich ...

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