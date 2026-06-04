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Telefonratgeber: Die nicht abgeholte Kündigung

  04.06.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: In meinem Mietvertrag ist eine Kündigungsfrist von drei Monaten vorgesehen. Ich habe die Wohnung fristgerecht per Einschreiben gekündigt. Der Brief wurde vom Vermieter weder entgegengenommen noch auf der Post abgeholt und kam als «nicht abgeholt» ...

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