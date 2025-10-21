Immobilien
Telefonratgeber: Der vergessene Wein

  21.10.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Frage: Nach meinem letzten Einkauf habe ich den Kassenbon geprüft – die teure Weinflasche, die ich gekauft habe, fehlt auf der Quittung. Offenbar hat die Kassiererin sie beim Scannen einfach übersehen. Darf ich die Weinflasche einfach geniessen, schliesslich habe ich ...

