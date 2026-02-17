Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Telefonratgeber: Darf mein Chef mich mit einer Kamera überwachen?

  17.02.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Gerade in Branchen mit hohem Warenwert – wie Bijouterien – steht der Arbeitgeber vor der Herausforderung, sein Eigentum zu schützen. 

Frage: Ich bin Verkäuferin in einer Bijouterie. Nachdem 1800 Franken aus der Kasse verschwunden sind, hat mein ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote