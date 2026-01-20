Immobilien
Telefonratgeber: Darf ich beschwipst die Piste runterfahren?

  20.01.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Frage: Nach einer feuchtfröhlichen Après-Ski-Feier behauptete mein Freund, auf der Skipiste gäbe es keine Alkoholgrenze wie im Strassenverkehr und deshalb sei auch «betrunken Ski fahren» völlig legal. Stimmt das wirklich?

Antwort: ...

