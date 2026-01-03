Immobilien
Teilweise wie im Krieg

  03.01.2026 Leserbriefe

Und wieder ist eine Silvester-Böllernacht vorbei. Sie dauerte von zirka 20 Uhr bis 4 Uhr. Es war teilweise wie im Krieg. Die zeitliche Eingrenzung von 18 Uhr bis 1 Uhr hat nichts gebracht. Es hilft nur ein Komplettverbot. Viele Menschen und alle Tiere wären dankbar. Es liegt nun an den politischen Gremien, das dringend anzugehen.

MARKUS PEIER, MÖHLIN

