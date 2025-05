Teilen im Zentrum

Erstkommunion in Eiken

Leben teilen, Glauben teilen und Brot teilen. Das war das diesjährige Motto des Erstkommunionweges und des dazugehörigen Gottesdienstes in Eiken. Die Kinder aus Eiken und Sisseln verstanden es in sehr guter Weise, den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern den Inhalt dieses Leitgedankens nahezubringen. Mit dem Stück «der Bäcker von Paris» zeigten sie, wie der alte Bäcker nicht nur Verkäufer war, sondern mit den Menschen das Brot brach und gemeinsam mit ihnen ass. Das spendete den Menschen Trost, schenkte ihnen Beistand und Gemeinschaft und bewirkte sogar Versöhnung. Pfarreiseelsorger Berthold Kessler ging eben auf diese Gedanken ein und erinnerte, dass jede und jeder im Alltag immer wieder Gelegenheiten finden wird, anderen Anteil am Leben zu geben.

Der Jugendchor unter der Leitung von Simone Küpfer und die Instrumentalisten unterstrichen, dass die Musik wesentlich dazu beitragen kann, zueinander zu finden. Der Priester Stefan Wolo Itu segnete zum Schluss die Tonkreuze, die die Eltern für ihre Kinder gefertigt hatten.

Bei bestem Wetter wurden die Kommunionkinder nach dem Gottesdienst vor die Kirche geleitet, wo der Apéro wartete und der Musikverein Eiken spielte. (mgt)