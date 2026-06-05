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Teilübernahme der Kantonsstrasse geplant

  05.06.2026 Wallbach

An der Einwohner-Gemeindeversammlung vom kommenden Montag (19 Uhr, Gemeindesaal) beantragt der Gemeinderat, den Teilabschnitt der Kantonsstrasse K492 (Kapellenstrasse) ab Kreuzung Kohlacker/Bodenmatt bis zur Zentrumstrasse auf den nächstmöglichen Zeitpunkt in das Gemeindeeigentum zu ...

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