Teilübernahme der Kantonsstrasse geplant

An der Einwohner-Gemeindeversammlung vom kommenden Montag (19 Uhr, Gemeindesaal) beantragt der Gemeinderat, den Teilabschnitt der Kantonsstrasse K492 (Kapellenstrasse) ab Kreuzung Kohlacker/Bodenmatt bis zur Zentrumstrasse auf den nächstmöglichen Zeitpunkt in das Gemeindeeigentum zu übernehmen. Die Teilübernahme eröffne der Gemeinde mehr Handlungsspielraum in der Planung für das Entwicklungsgebiet «Brüel», bei der Planung der Strassensanierung und für Verkehrsmassnahmen, heisst es in der Botschaft. Ebenso beantragt wird eine Genehmigung des Stellenplans von 600 Prozent für die Gemeindeverwaltung. Letztmals im Jahr 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Stellenplan von 420 Prozent. (Zuzüglich der gemeinderätlichen Kompetenz stehen für die Gemeindeverwaltung somit 470 % Stellenprozente zur Verfügung.) Die Verwaltungsanalyse der Personalressourcen zeige auf, dass die aktuellen Pensen für die Gemeindekanzlei, die Bauverwaltung und die Abteilung Finanzen nicht mehr den tatsächlichen Anforderungen genügten, heisst es in der Botschaft. Der Versammlung wird zudem beantragt, mit Wirkung ab dem Schuljahr 2026/2027 für den Schulsozialdienst den Stellenplan mit 50 Prozent zu genehmigen. Das aktuell verfügbare Stellenpensum von 35 Prozent werde seitens der Schulverantwortlichen als nicht mehr zureichend und den aktuellen Gegebenheiten angepasst erachtet. (rw)