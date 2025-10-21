Immobilien
Teil Arbeitszone, Teil Naturschutzzone

  21.10.2025 Eiken

Teiländerung der Nutzungsplanung

Das Gebiet Ruchen in Eiken ist ein regional etablierter Entsorgungsstandort, doch seine aktuelle Nutzung entspricht nicht der gültigen Nutzungsplanung. Eine Teiländerung ist nötig. Vom 17. Oktober bis zum 17. November findet die ...

