In der Nacht auf Sonntag konnte die Polizei vier Tatverdächtige verhaften (in Birrwil und Lenzburg), welche mutmasslich geparkte Autos durchsuchten und Geld und Gegenstände entwendeten. Auch in der vorherigen Nacht, vom Freitag auf Samstag, kam es zu gleichartigen Delikten. In Ueken ...