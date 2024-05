SwissShrimp: Aktionäre bewilligen Kapitalerhöhung um 3,2 Millionen

An der Generalversammlung der SwissShrimp AG vom Mittwoch wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalerhöhung mit 100 Prozent der Aktienstimmen genehmigt. Die rund 40 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre wählten zudem zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat und genehmigten die Jahresrechnung beinahe einstimmig, wie das Unternehmen mitteilt.

Gemäss Medienmitteilung der letztjährigen Generalversammlung hätte 2023 in die Wachstumszone zurückführen sollen. Doch tatsächlich standen die Zeichen auf Sturm. Nach einem technisch bedingten Produktionsunterbruch wurde ab Sommer 2023 die Produktion mit halber Kapazität wieder hochgefahren. Der monatelange Umsatzausfall hat SwissShrimp AG finanziell fast die Existenz gekostet.

Für SwissShrimp AG war 2023 wie ein Neustart. Betrieblich wurde an der Behebung erkannter Schwächen der Anlage, an der Optimierung der Prozesse sowie an der Restrukturierung der Kosten gearbeitet. Priorität hatten die Schlüsselbereiche Mitarbeitende/Fachwissen, Wasserqualität, Salz, Futter und Genetik der Shrimps. "Diese Ausrichtung wird auch im laufenden Jahr beibehalten. Führungsmässig wurde mit der Erneuerung des Verwaltungsrates im Mai und der Geschäftsleitung ab Oktober 2023 praktisch die gesamte Führungscrew ausgewechselt. Damit startete auch ein Veränderungsprozess in der Unternehmenskultur", heisst es weiter.

Der Verwaltungsrat hat im Frühling 2024 gemeinsam mit einer Gruppe von Investoren in vielen und intensiven Gesprächen nach Lösungen für die akuten Liquiditätsschwierigkeiten gesucht. Der an der Versammlung präsentierte Vorgehensvorschlag mit Kapitalerhöhung und Restrukturierung wurde von den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären konstruktiv-kritisch und engagiert hinterfragt. Zum Ende wurden alle vorversandten Traktanden genehmigt, die Kapitalerhöhung von 3,2 Mio. sogar mit 100% der Aktienstimmen. Es liegen bereits Zeichnungsscheine und Absichtserklärungen in beträchtlichem Umfang aus dem bestehenden Aktionariat vor, die für die Äufnung der angestrebten Kapitalerhöhung sehr zuversichtlich stimmen. Die dringend benötigte Liquidität soll SwissShrimp AG über kurzfristig gesprochene Aktionärsdarlehen erhalten, die bis Anfang Juni 2024 einbezahlt werden. Die Zeichnungsfrist für die ordentliche Kapitalerhöhung läuft noch bis 10. September 2024.

Mit der Demission von Rafael Waber als Verwaltungsrat, einem der Gründer und erstem Geschäftsführer, nimmt das langjährige «Gesicht» von SwissShrimp AG langsam Abschied aus der ersten Reihe. Er nimmt in einem neu geschaffenen Beirat Einsitz. Ebenfalls Einsitz im Beirat nimmt Fridolin Tschudi, der ebenfalls per gestriger Generalversammlung demissionierte. Mit dieser Beiratslösung bleibt zum einen die wertvolle Erfahrung und das Wissen erhalten. Zum anderen drücken beide Experten damit ihre Verbundenheit und ihr Vertrauen in die Zukunft von SwissShrimp AG aus.

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Pascal Hoorn (55), Finanzchef/CFO bei Johnson & Johnson, und Sven Fox (48), Unternehmer in der Lebensmittelproduktion. Beide sind als Aktionäre schon mehrere Jahre mit der SwissShrimp AG verbunden und sind Teil der Investorengruppe, die die laufende Restrukturierung mitgeplant hat. Sie sind beide sehr überzeugt vom Produkt des Unternehmens sowie vom Gelingen der Neuorganisation und wollen sich mit ihrer langjährigen Erfahrung für die Lösung der anstehenden Herausforderungen nun auch im Verwaltungsrat engagieren. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre wählten die beiden neuen sowie die fünf bisherigen Verwaltungsratsmitglieder praktisch einstimmig für das kommende Geschäftsjahr.