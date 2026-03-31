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Es werden fleissig Unterschriften gesammelt

  31.03.2026 Wirtschaft
Die Parkgebühren ab der ersten Minute sorgen für Diskussionen. Der VCS erklärt, dass dies eine Vorgabe des Kantons gewesen sei. Foto: Valentin Zumsteg
Die Parkgebühren ab der ersten Minute sorgen für Diskussionen. Der VCS erklärt, dass dies eine Vorgabe des Kantons gewesen sei. Foto: Valentin Zumsteg

Der Ärger über die Parkgebühren ab der ersten Minute beim Einkaufszentrum Kaiserhof in Kaiseraugst ist weit verbreitet. Seit bald drei Wochen läuft eine Unterschriftensammlung, sie soll am 20. April beendet werden. Der VCS betont, dass die Parkgebühren eine Vorgabe des ...

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