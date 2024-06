SVP tritt mit Urs Schnyder bei Rheinfelder Stadtratswahlen an

Die Gesamterneuerungswahlen für den Rheinfelder Stadtrat finden zwar erst in einem Jahr statt, doch die SVP Ortspartei hat bereits an ihrer Versammlung vom Freitag nominiert. Vizeammann und Stadtrat Walter Jucker (SVP) hat sich entschieden, nicht mehr zu diesen Wahlen anzutreten. «In seiner Amtszeit hat er viel erreicht für Rheinfelden und massgeblich dazu beigetragen, dass unsere Stadt sicher und lebenswert ist, aber auch, dass sie finanziell so gut dasteht», heisst es in einer Medienmitteilung. «Die SVP als wählerstärkste Partei Rheinfeldens soll auch ab 2026 im Stadtrat vertreten sein. Deswegen hat die Versammlung Urs Schnyder als Kandidaten für die Nachfolge Walter Juckers gewählt.» Urs Schnyder ist aktiv im Gewerbeverein, bei Tourismus Rheinfelden und in verschiedenen Kommissionen. «Die SVP freut sich, mit ihm einen fähigen, in Rheinfelden stark verwurzelten Kandidaten in den Stadtrats-Wahlkampf 2025 zu schicken.»

Das zweite Thema des Abends waren die Traktanden der kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung. Vizeammann Walter Jucker und Präsident Dimitri Papadopoulos stellten die verschiedenen Punkte vor, über die der Souverän am 20. Juni abstimmen wird. «Die Rechnung 2023 gibt keinen Anlass zur Kritik, Rheinfelden ist, auch im Vergleich mit den Referenzgemeinden im Kanton, finanziell sehr gesund.» Entsprechend beschloss die Versammlung einstimmig, diesem Traktandum zuzustimmen. Zu reden gab die Umzonung für den Seilpark beim Schiffacker, insbesondere die Frage nach dem unternehmerischen und finanziellen Risiko, welches allerdings nicht von der Einwohnergemeinde getragen werden muss. Die Umzonung wurde mit grosser Mehrheit befürwortet. Auch für die neuen Reglemente zur Wasserver- und -entsorgung gab die Versammlung ihre Zustimmung. Die verschiedenen Kreditabrechnungen wurden ebenfalls, teilweise nach kurzer Diskussion, angenommen. (mgt/nfz)