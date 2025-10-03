SVP gratuliert Jean Frey zur Wiederwahl in den Gemeinderat

Mit seiner ruhigen, sachlichen und lösungsorientierten Art steht er für eine verlässliche und bürgernahe Gemeindeführung, die auf Dialog und Zusammenarbeit basiert. Im Rennen um das Gemeindepräsidium erreichte Jean Frey 506 Stimmen. Da das absolute Mehr von 541 ...

Mit seiner ruhigen, sachlichen und lösungsorientierten Art steht er für eine verlässliche und bürgernahe Gemeindeführung, die auf Dialog und Zusammenarbeit basiert. Im Rennen um das Gemeindepräsidium erreichte Jean Frey 506 Stimmen. Da das absolute Mehr von 541 Stimmen knapp verfehlt wurde, kommt es am 30. November zu einem zweiten Wahlgang, bei dem Jean Frey erneut als Kandidat der SVP Kaiseraugst antritt. Die SVP Kaiseraugst gratuliert auch Nicole Ackermann herzlich zu ihrer Wiederwahl ins Wahlbüro und wünscht ihr weiterhin viel Freude und Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe im Dienst der Gemeinde. Ebenfalls gewählt wurden Roger Enz (Mitglied der Steuerkommission) und Nino Persello (Mitglied der Finanzkommission). Mit diesen engagierten Persönlichkeiten ist die SVP Kaiseraugst auch in den wichtigen Kommissionen der Gemeinde stark vertreten.

Mit den wieder- und neugewählten SVP-Vertreterinnen und -Vertretern ist die Partei in allen Bereichen der Gemeindearbeit aktiv. Die SVP Kaiseraugst wird sich auch in der kommenden Legislaturperiode weiterhin mit Verantwortung, Verlässlichkeit und einem klaren Bekenntnis zu Sicherheit, Bürgernähe und gesundem Augenmass für eine bürgerliche Politik in Kaiseraugst einsetzen. Die SVP Kaiseraugst gratuliert allen neu- und wiedergewählten Personen zu ihrem Erfolg und wünscht ihnen für die kommende Amtsperiode viel Engagement, Weitsicht und gutes Gelingen bei der Arbeit für Kaiseraugst.

MANUEL ACKERMANN,

PRÄSIDENT SVP KAISERAUGST