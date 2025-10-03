Immobilien
SVP gratuliert Jean Frey zur Wiederwahl in den Gemeinderat

  03.10.2025 Leserbriefe

Mit seiner ruhigen, sachlichen und lösungsorientierten Art steht er für eine verlässliche und bürgernahe Gemeindeführung, die auf Dialog und Zusammenarbeit basiert. Im Rennen um das Gemeindepräsidium erreichte Jean Frey 506 Stimmen. Da das absolute Mehr von 541 ...

