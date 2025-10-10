SUUSERBUMMEL FTV ZEIHEN

Ende September fand mit Start in Wölflinswil der alljährliche Suuserbummel des Frauenturnvereins Zeihen statt. Zu Fuss und mit Regenschirmen ausgerüstet, wanderten die aufgestellten Frauen nach Oberhof. Unterwegs wurde viel erzählt, gelacht und die herrliche Natur genossen, ...

Ende September fand mit Start in Wölflinswil der alljährliche Suuserbummel des Frauenturnvereins Zeihen statt. Zu Fuss und mit Regenschirmen ausgerüstet, wanderten die aufgestellten Frauen nach Oberhof. Unterwegs wurde viel erzählt, gelacht und die herrliche Natur genossen, auch wenn sie sich von ihrer nassen Seite zeigte. Beim Benkenhof der Familie Bircher angekommen, wartete ein feines Essen auf die Wanderinnen. Natürlich durfte auch der Suuser nicht fehlen. Herzlichen Dank den Organisatorinnen für diesen schönen Abend, bei dem einmal mehr deutlich wurde: Es braucht nicht immer Sonnenschein, um gemeinsam schöne Momente zu erleben! (mgt)