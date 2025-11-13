Susanne Gmünder Bamert nominiert

Die Parteileitung der Mitte Bezirk Laufenburg freut sich, Susanne Gmünder Bamert einstimmig für das Amt als Bezirksrichterin am Bezirksgericht Laufenburg zu nominieren und zu unterstützen.

Mit ihrer umfassenden Lebenserfahrung, ihrer langjährigen Tätigkeit in der Kommunalpolitik und ihrem aktuellen Engagement als Gemeinderätin in der Gemeinde Frick bringt Susanne Gmünder Bamert die besten Voraussetzungen mit, um einen wertvollen Beitrag im Bezirksgericht zu leisten. Dank ihres beruflichen Hintergrunds, ihres ausgeprägten analytischen Denkens und ihres gesunden Menschenverstands steht sie ein für gerechte, tragfähige und nachvollziehbare Entscheide. Susanne Gmünder Bamert möchte Verantwortung übernehmen für eine unabhängige, faire und menschlich nahbare Justiz. Sie steht für eine sachliche und ausgewogene Rechtsprechung – empathisch, lösungsorientiert und verantwortungsbewusst.

Die Mitte Bezirk Laufenburg dankt zugleich Bezirksrichterin Stéphanie Haberthür-Binder herzlich für ihre langjährige, engagierte und kompetente Tätigkeit am Bezirksgericht Laufenburg. Aufgrund der gesetzlichen Alterslimite wird sie ihr Amt Ende Mai 2026 niederlegen. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel Freude bei neuen Aufgaben und Lebensabschnitten.

Wir sind überzeugt, dass Susanne Gmünder Bamert mit ihrer Persönlichkeit und Erfahrung das Bezirksgericht Laufenburg bereichern wird.

Wir freuen uns auf die Unterstützung der Wählerinnen und Wähler am 30. November 2025.

DIE MITTE

BEZIRK LAUFENBURG