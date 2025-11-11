Susanne Gmünder Bamert als Bezirksrichterin

Zur Ersatzwahl am Bezirksgericht Laufenburg für den Rest der Amtsperiode 2025/2028

Ich habe mit Susanne Gmünder Bamert im Vorstand der Tagesstrukturen Frick intensiv zusammengearbeitet. Dieser Verein gewährleistet die Betreuung und den Mittagstisch der Schülerinnen und Schüler der Fricker Schulen. In dieser Funktion habe ich Susanne als engagierte, lösungsorientierte und faire Persönlichkeit erlebt. Mit ihrer Initiative und der konstruktiven Zusammenarbeit im Vorstand und mit allen Involvierten hat sie massgeblich dazu beigetragen, dass in Frick Strukturen geschaffen wurden, die den Familien die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser ermöglichen. Dabei ist es ihr immer wieder gelungen, die Anliegen der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen aber auch der Eltern und der Mitarbeitenden unter einen Hut zu bringen. Mit ihrem gesunden Menschenverstand gelang es ihr auch in schwierigen Situationen, tragbare und zukunftsorientierte Lösungen für alle Beteiligten zu finden.

Dank ihrer beruflichen und privaten Lebenserfahrung, ihrem langjährigen Engagement im Fricker Gemeinderat, ihrem Sinn für Gerechtigkeit, dem sozialen Engagement und ihrem Sachverstand kennt Susanne Gmünder Bamert nicht nur die Anliegen und Nöte der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Sie ist auch fähig, tragbare und faire Beurteilungen vorzunehmen. Aus all diesen Gründen ist sie bestens geeignet für das Amt der Bezirksrichterin. Ich empfehle Susanne Gmünder Bamert mit voller Überzeugung zur Wahl als Bezirksrichterin im Bezirk Laufenburg.

HANS REIMANN, VORSTANDSMITGLIED VEREIN SCHÜLERMITTAGSTISCH FRICK, EHRENPRÄSIDENT FC FRICK