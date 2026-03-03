Immobilien
Susanna Hermann übernimmt das Präsidium

  03.03.2026 Kaisten
Marlies Bisig (von links), Angela Meier, Sandra Grenacher, Doris Grossenbacher (bisherige Präsidentin), Susanna Hermann (neue Präsidentin) und Angela Grenacher. Foto: zVg
Generalversammlung des Frauenvereins Kaisten

Die Generalversammlung des Frauenvereins Kaisten war weniger gut besucht als im Vorjahr. Präsidentin Doris Grossenbacher musste 17, zum Teil krankheitsbedingte Abmeldungen, entgegennehmen. Da an der diesjährigen Versammlung Wahlen ...

