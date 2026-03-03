Susanna Hermann übernimmt das Präsidium

Die Generalversammlung des Frauenvereins Kaisten war weniger gut besucht als im Vorjahr. Präsidentin Doris Grossenbacher musste 17, zum Teil krankheitsbedingte Abmeldungen, entgegennehmen. Da an der diesjährigen Versammlung Wahlen ...

Generalversammlung des Frauenvereins Kaisten

Die Generalversammlung des Frauenvereins Kaisten war weniger gut besucht als im Vorjahr. Präsidentin Doris Grossenbacher musste 17, zum Teil krankheitsbedingte Abmeldungen, entgegennehmen. Da an der diesjährigen Versammlung Wahlen anstanden, galt es, eine Tagespräsidentin zu wählen. Gabi Merkofer erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Mit den vorgeschlagenen Stimmenzählerinnen Karin Gerber und Alice Wenger konnte der Wahlvorgang durchgeführt werden.

Die Jahresrechnung wurde wie immer von Sandra Grenacher vorgestellt. Detailliert stellte sie der Versammlung die Ein- und Ausgaben des vergangenen Vereinsjahres vor. Nach dem Verlesen des Revisorenberichts durch Anita Schnetzler wurde der Jahresbericht genehmigt. Der Vorstand war somit entlastet. Dem Vorschlag des Vorstandes, den Mitgliederbeitrag bei 30 Franken zu belassen, stand nichts im Wege und wurde von der Versammlung mit grossem Mehr genehmigt.

Im Jahresbericht der Präsidentin wurden die Aktivitäten/Kurse, welche im Jahresprogramm aufgeführt waren, erwähnt. Im vergangenen Jahr musste der Frauenverein Kaisten elf Austritte verzeichnen. An der Generalversammlung konnten zwei neue Vereinsmitglieder willkommen geheissen werden.

Carina von Guérard hat das Vorstandsamt auf diese GV hin zur Verfügung gestellt. Das wiederum bedeutet, dass neue Vorstandsfrauen gesucht werden.

Es fiel auf, dass sich der Vorstand für die Versammlung einheitlich gekleidet hatte. Dies geschah auch im Hinblick auf das Köhlerfest 2027. So kann der Frauenverein mit Einheitskleidung – ob T-Shirt oder Jacke – auf dem Platz Präsenz zeigen.

Frauen, die ebenfalls ein T-Shirt oder eine Jacke ihr Eigen nennen möchten, können das bei jedem Vorstandsmitglied oder bei der Präsidentin bekannt geben. Die Bestellung wird dann koordiniert aufgegeben.

Nach 15 Jahren als Präsidentin des Frauenvereins Kaisten verabschiedete sich Doris Grossenbacher mit herzergreifenden Worten. Die offizielle Verabschiedung der Präsidentin übernahm Sandra Grenacher. Der Abschied von Doris Grossenbacher fiel allen nicht leicht, obwohl es bekannt war, dass dieser bevorsteht.

Als «Läckerli» zum Schluss wurden die GV-Teilnehmerinnen vom achtjährigen Valentin mit Schwyzerörgeli-Klängen und Jodeln unterhalten. Alle zeigten sich begeistert von Valentins Vorstellung. Einig war man sich denn auch, dass dies zwar das erste, aber sicher nicht das letzte Mal war, dass man das Können von Valentin zu hören oder zu sehen bekommen hat. (mgt)