Sulz: Unbekannter verursacht Ölspur - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 7. November, kurz vor 23 Uhr, wurde der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau eine Ölspur auf der Gansingerstrasse in Richtung Gansingen gemeldet. Die Spur verlor sich nach zirka 900 Metern auf einem Mergelweg. Zur Bindung des ausgelaufenen Öls musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Der Verursacher ist derzeit unbekannt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88, E-Mail mobilepolizei@kapo.ag.ch) in Verbindung zu setzen. (mgt)